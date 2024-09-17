Матыцина избрали главой комитета Госдумы по спорту

Бывший министр спорта России Олег Матыцин избран главой комитета Госдумы по спорту. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Избрать Матыцина Олега Васильевича на должность председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту», — говорится в документе.

На этой должности Матыцин сменил Дмитрия Свищева.

В мае 2024 года Матыцина на посту министра спорта сменил Михаил Дегтярев. Кандидатуру Дегтярева нижней палате парламента предложил Михаил Мишустин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Матыцина утвердили внештатным советником премьер-министра.