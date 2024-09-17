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Губерниев считает, что в России не может появиться новая Загитова

Губерниев: у нас не может появиться новая Загитова без международных стартов

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Пресс-служба ТНТ

Журналист Дмитрий Губерниев сказал, что без международных стартов в России не может появиться новая Алина Загитова и Евгения Медведева, передает «ВсеПроСпорт».

«Как может появиться новая Загитова и Медведева без международных стартов? Талант оценить невозможно без выступления на мировой арене, на Олимпиаде», — сказал Губерниев.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании является россиянка Анна Щербакова.

Ранее Илья Авербух рассказал, в каком состоянии находится фигурное катание.

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