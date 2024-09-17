Воспитанника «Зенита» не удивил переход Соболева из «Спартака»

Воспитанник и вратарь «Зенита» Даниил Одоевский, который в текущем сезоне выступает за «Ростов», заявил, что его не удивил переход Александра Соболева из «Спартака», передает «РБ Спорт».

«Удивил ли меня переход Соболева? В нынешнее время – нет. Шли разговоры. Если они идут, наверное, можно было предположить переход», — сказал Одоевский.

Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» в конце трансферного окна, дебютировал в официальном матче за чемпионов России в игре восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в Москве (1:0). Форвард вышел в стартовом составе и провел на поле час игрового времени, но не отметился результативными действиями. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 20 очками после восьми проведенных матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, отставая на пять баллов.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

Ранее Соболеву предрекли полирование лавки в «Зените».