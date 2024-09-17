Экс-игрок «Спартака» рассказал, почему команда не смогла обыграть махачкалинское «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов после ничьи в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и махачкалинским «Динамо» заявил, что любому клубу трудно взламывать насыщенную оборону, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это не только проблема команды Станковича. Любому клубу трудно это делать. У «Спартака» сейчас строится новая команда, и поэтому в таких встречах бывают затруднения», — сказал Бушманов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте матча Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36-й минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Махачкалинский клуб встретится с «Ростовом».

Ранее бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов указал на ошибку судьи в матче «Динамо» — «Спартак».