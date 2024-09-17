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Новичков ЦСКА назвали сильными игроками

Комментатор Майков: Просветов в ЦСКА будет одним из лучших вратарей КХЛ

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Александр Овчаров/РИА Новости

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы московского ЦСКА на успешное выступление в стартовавшем сезоне Континентальной хоккейной лиги после насыщенной трансферной кампании.

«Вот ЦСКА, который привез целый десант, это интересно, потому что думать, что раз эти парни там не закрепились в НХЛ – они слабые игроки, это, разумеется, неправильно. Потому что, на мой взгляд, тот же Искаков, если бы он потерпел и остался, ну, он бы заслужил, я думаю, свой шанс, он бы смог им воспользоваться. Но он ждать не захотел. Я, например, его прекрасно понимаю. И, наверное, это правильное решение. С Афанасьевым то же самое, с Охотюком то же самое, с Просветовым то же самое. Кстати, это к вопросу о вратарях. Просветов – один из главных кандидатов на звание лучшего», — считает Майков.

В стартовавшем в начале сентября регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА под руководством возглавившего команду с нового сезона Ильи Воробьева занимает шестое место в Западной конференции, набрав пять очков за пять матчей.

Ранее стало известно, как СКА изменился после приобретений Кузнецова и Зайцева.

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