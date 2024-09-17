Дзюба заявил, что на товарищеские матчи сборной России может выйти на поле нетрезвым

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба оценил соперников сборной России в товарищеских матчах, заявив, что против них он мог бы выйти на поле нетрезвым, передают «Известия».

«Могу ли я ее сыграть за сборную? Против Вьетнама, Кубы, Гватемалы, Камбоджи — вообще легко. Могу даже нетрезвым выйти, в принципе», — сказал Дзюба.

5 сентября Россия обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее футболист сборной России Дмитрий Воробьев назвал Вьетнам не самым сильным соперником.