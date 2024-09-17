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Ковальчук оценил переход 38-летнего Кулемина в «Оттаву»

Ковальчук: Кулемин в «Оттаве» будет дядькой в раздевалке

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РИА Новости

Знаменитый отечественный хоккеист Илья Ковальчук прокомментировал переход российского форварда-ветерана Николая Кулемина в клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз». По мнению Ковальчука, эта сделка выгодна как для игрока, так и для самой команды.

«Очень классно, что Кулемин перешел в «Оттаву». Там сейчас молодая команда, и, наверное, им нужен дядька, который поможет в раздевалке и на льду. Будем следить за Колей. Меня его переход не удивил, наоборот, это супер», — приводит слова Ковальчука Legalbet.

Кулемин подписал так называемый «пробный» контракт с «Оттавой» и прибудет в осенний тренировочный лагерь клуба, по окончании которого будет принято решение о заключении полноценного соглашения.

Опытный российский нападающий провел за океаном много лет, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс», в составе которых выходил на лед в 669 матчах, набрав 274 (121+153) очка. Последние шесть лет Кулемин играл в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев», за который отметился 25 (13+12) очками в 46 играх прошлого сезона.

Ранее сообщалось о том, что Овечкин выйдет на третье место в НХЛ по количеству сезонов в роли капитана.

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