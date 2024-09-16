Во Франции оценили вероятность выхода вратаря «ПСЖ» Сафонова на игру с «Жироной»

Журналист L'Equipe Жан-Филип Леклер заявил, что во Франции не уверены в том, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграет в матче Лиги чемпионов против испанской «Жироной», передает Metaratings.

«Мы не уверены, что Сафонов сыграет с «Жироной», но он фаворит. Если Матвей сыграет – это будет очень хорошая проверка», — сказал Леклер.

Основной вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил травму.

Матч «ПСЖ» — «Жирона» состоится 18 сентября.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее экс-вратарь «Краснодара» заявил об адаптации Сафонова в «ПСЖ».