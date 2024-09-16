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Сербского дзюдоиста отстранили на пять месяцев за то, что он перекрестился на ОИ

Дзюдоиста Майдова отстранили на пять месяцев за то, что он перекрестился на ОИ

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Steph Chambers/Getty Images

Серб Неманья Майдов рассказал в своих соцсетях, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила его на пять месяцев за то, что он перекрестился на Олимпиаде.

«Мне запретили участвовать во всех турнирах, сборах, тренировках. Я не хотел извиняться за крещение. Я даже не знал, какое может быть наказание за это», — сказал Майдов.

Также Майдов отметил, что никогда не будет извиняться за то, что он перекрестился.

На парижской Олимпиаде Майдов не смог пробиться в 1/4 финала, уступив представителю Греции Федору Целиди.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Ранее стали известны претенденты на пост главы МОК.

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