Садыгов: Джикия поправит дела в обороне «Химок»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к подмосковным «Химкам» заявил, что новичок команды Георгий Джикия поправит ситуацию в обороне, передает «Спорт-Экспресс».

«Джикия как раз поправит ситуацию в обороне. Единственный вариант. Там сквозило, к сожалению. Он напрямую вел переговоры? Это верно», — сказал Садыгов.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

Ранее был назван срок, когда Джикия наберет форму.