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Соболеву предрекли полирование лавки в «Зените»

Экс- президент «Локомотива» Наумов: Соболев будет полировать лавку в «Зените»

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ФК «Зенит»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев будет сидеть на скамейке запасных, передает «Чемпионат».

«Думаю, Семак доверится Соболеву ещё пару раз. Потом Александр сядет на лавку и будет её полировать», — сказал Наумов.

Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» в конце трансферного окна, дебютировал в официальном матче за чемпионов России в игре восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в Москве (1:0). Форвард вышел в стартовом составе и провел на поле час игрового времени, но не отметился результативными действиями. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 20 очками после восьми проведенных матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, отставая на пять баллов.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

Ранее были названы условия быстрой адаптации Соболева в «Зените».

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