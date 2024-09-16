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Стало известно, из-за какого правила КХЛ потеряла свою изюминку

Комментатор Майков: с новым правилом овертаймов КХЛ теряет свою изюминку

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Алексей Колчин/РИА Новости

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник популярного YouTube-подкаста «Скользкий лед», высказался для «Газеты.Ru» о новых правилах, введенных с этого сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«Ну, если про правила овертайма и снятия вратаря, то я не знаю, как к этому пока относиться. Я отношусь двояко. С одной стороны, мы теряем изюминку нашей лиги вот с этим снятием кипера в овертаймах, которым пользовался, кстати, не только ЦСКА. С другой стороны, мы играем, опять же, на повышение зрелищности и на повышение, ну, какого-то качества игры. Но вообще это надо будет оценивать именно в цифрах по окончании хотя бы этого сезона. В КХЛ не так-то просто всю статистику найти. Я попробовал, честно, у меня не получилось посмотреть, какое количество матчей заканчивается у нас в овертаймах в КХЛ. То есть у НХЛ же была задача сократить количество буллитов, и они это сделали, у них 70% игр заканчиваются в овертаймах. И вот надо просто смотреть, как вот это правило повлияет. По идее оно серьезно повлиять не должно, потому что этим пользовались ЦСКА, там, «Авангард», по-моему, ну, в общем, считанное количество раз, так что не должно повлиять. Двояко отношусь. Пока не знаю – надо смотреть», — считает Майков.

С нынешнего сезона КХЛ при замене голкипера в овертайме на шестого полевого игрока команда, пропустившая шайбу в пустые ворота, лишается набранного за ничью в основное время балла в таблицу. Такое правило много лет действует в Национальной хоккейной лиге.

Ранее сообщалось о том, что Овечкин выйдет на третье место в НХЛ по количеству сезонов в роли капитана.

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