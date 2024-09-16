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Назван претендент на пост главы МОК, имеющий преимущество

Экс-глава IIHF Фазель: Коу будет иметь преимущество на выборах президента МОК

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РИА Новости

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу будет иметь небольшое преимущество на выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК), передает ТАСС.

«Небольшое преимущество у Себастьяна Коу. Он был президентом британского НОК, президент международной федерации. Успешно провел Игры в Лондоне, олимпийский чемпион», — сказал Фазель.

По официальной информации, в предвыборную гонку вступили Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Выборы главы МОК пройдут в марте 2025 года.

Ранее были названы самые нежелательные кандидаты на пост главы МОК для России.

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