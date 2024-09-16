Названы самые нежелательные кандидаты на пост главы МОК для России

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Моринари Ватанабэ, Юхан Элиаш и Себастьян Коу являются не самыми лучшими кандидатами на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) для России, передает ТАСС.

«Кого выберут, с тем и нужно будет работать. Будем ожидать, новый президент так будет работать с Россией. Ватанабэ, Коу и Элиаш — не лучшие варианты для нас», — сказал Жуков.

По официальной информации, в предвыборную гонку вступили глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее в Госдуме рассказали, какие изменения произойдут в МОК при новом руководителе.