Стала известна главная задача Дзюбы в «Акроне»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба должен в максимально короткое время набрать оптимальную физическую форму. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил представитель игрока Леонид Гольдман.

По его словам, стартовый матч Дзюбы за новую команду можно считать успешным.

«Главное было поймать игровой тонус. Здорово, что удалось выйти, выиграть. Вдвойне приятно, что крупно. Но это только первый шажочек, важно не останавливаться. Артем это понимает. Впереди — удачный отрезок календаря, отличная возможность встать на игровые рельсы и обрести тонус», — заявил Гольдман.

Встреча между «Акроном» и «Химками», состоявшаяся 15 сентября, завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче с «Химками» Дзюба вышел на поле на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» будет наказано по итогам ничейной игры со «Спартаком».