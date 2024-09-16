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Березуцкий назвал себя «каким-то хреном»

Экс-защитник ЦСКА Березуцкий назвал себя «каким-то хреном»

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РИА Новости

Бывший защитник столичного ЦСКА Алексей Березуцкий в сериале «Главные победы» назвал себя «каким-то хреном». Его слова приводит Спортс.

Футболист отреагировал на себя такими словами, комментируя гол, забитый в финале Кубка УЕФА 2005 года, позволивший московской команде сравнять счет в противостоянии с лиссабонским «Спортингом».

«Гениальная подача Карвальо, и тут какой-то хрен забил. Это было, конечно, феноменально», — заявил Березуцкий.

Алексей Березуцкий также занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, был исполняющим обязанности главного тренера команды, а также главным тренером команды с 2021 по 2022 год.

В 2024 году специалист вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб Марко Николича. В период с 2001 по 2018 год футболист в составе армейцев провел 341 матч.

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