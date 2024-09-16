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Полузащитник ЦСКА выкупил сам себя

Полузащитник ЦСКА Давила выкупил сам себя ради перехода в «Америку»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Перешедший в мексиканскую «Америку» полузащитник Виктор Давила выплатил столичному ЦСКА €7,5 млн. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, футболист будет должен выплатить еще €0,5 млн своей бывшей команде в качестве бонусов при достижении определенных показателей.

26-летний Давила перешел в ЦСКА в августе 2023 года из мексиканского клуба «Леон». Нападающий подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. В сезоне-2023/24 Давила провел 32 матча во всех турнирах, в которых отдал шесть голевых передач и забил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн.

16 июля 2024 года появилась информация, что супруга футболиста выступила против его возвращения в Россию.

ЦСКА идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за восемь туров набрала 13 очков. Следующий матч национального первенства армейский клуб проведет в Казани, где сыграет против «Рубина». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Евгений Ловчев обвинил игроков «Динамо» в бандитизме.

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