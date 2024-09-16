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Дзюба назвал задачу «Акрона» на сезон РПЛ

Дзюба заявил, что «Акрону» необходимо выиграть борьбу за выживание в РПЛ

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ТНТ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после победы своей команды над подмосковными «Химками» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что рад тому уровню игры, который показал клуб из Самарской области. Его слова приводит ТАСС.

«Я очень соскучился по РПЛ! Очень важно, что победили, как команда мы выглядели достойно. Это один из наших конкурентов в борьбе за выживание, мы хотим как можно дальше оттуда уйти», — заявил форвард.

Встреча завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче с «Химками» Дзюба вышел на поле на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков.

Ранее Артем Дзюба объяснил, зачем перешел в «Акрон».

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