Тарасова о Трусовой: пока она не в форме

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Александра Игнатова (Трусова) находится не в форме, передает «ВсеПроСпорт».

«Что касается Трусовой, то пока она еще не в форме. Но обязательно будет. Я видела ее тренировки, поэтому не сомневаюсь», — сказала Тарасова.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

15 сентября Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.

Ранее Трусову назвали героем.