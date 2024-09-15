Дзюба о первом матче за «Акрон»: все не зря

Форвард Артем Дзюба после первого матча за тольяттинский «Акрон», в котором его клуб одолел подмосковные «Химки» (3:0), поблагодарил болельщиков, передает Sport24.

«Очень соскучился, спасибо болельщикам, что так встретили — это очень приятно. Все не зря. Очень важная игра, важная победа», — сказал Дзюба.

В матче с «Химками» Дзюба вышел на поле на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков.

В следующем матче чемпионата России клуб из Самарской области сыграет дома с «Краснодаром».

Ранее представитель Дзюбы назвал футболиста местным Роналду.