Представитель Дзюбы назвал футболиста местным Роналду

Леонид Гольдман, представитель нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, заявил, что его клиента можно назвать местным Криштиану Роналду, передает Sport24.

«Не буду сравнивать Дзюбу с Роналду. По российским меркам Артема можно назвать местным Криштиану. Сам Дзюба с большим уважением относится к Роналду», — сказал Гольдман.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков.

В следующем матче чемпионата России клуб из Самарской области сыграет дома с «Краснодаром».

Ранее Дзюба отдал голевую передачу в дебютном матче за «Акрон».