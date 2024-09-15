Вратарь сборной России об отмененном матче с Таиландом: невозможно было играть

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунев высказался об отмененном матче с Таиландом, отметив, что из-за тайфуна играть было невозможно, передает Sport24.

«Невозможно было играть. Когда тайфун останавливался, то ладно, а когда ветер дул, то шансов не было», — сказал Лунев.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стало известно, когда рассмотрят вопрос допуска сборных России по футболу.