Дзюба отдал голевую передачу в дебютном матче за «Акрон»

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Форвард Артем Дзюба в своем дебютном матче за тольяттинский «Акрон» против подмосковных «Химок» отдал голевую передачу.

Дзюба в компенсированное время отдал передачу на Владимира Хубулова, который сделал счет 3:0. Дзюба вышел на поле на 64-й минуте встречи. Новичок «Химок» Георгий Джикия не попал в заявку на матч.

Матч завершился со счетом 3:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. «Химки» занимают 14-е место, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче чемпионата России «Акрон» сыграет дома с «Краснодаром».

Ранее «Акрон» Дзюбы разгромил «Химки» Джикии в матче РПЛ.