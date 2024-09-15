Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Акрон» Дзюбы разгромил «Химки» Джикии в матче РПЛ

«Акрон» Дзюбы разгромил «Химки» в матче восьмого тура РПЛ

close
«ФК «Акрон» Тольятти»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Тольяттинский «Акрон» обыграл подмосковные «Химки» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0. Под занавес первого тайма за тольяттинскую команду отличились Солтмурад Бакаев и Стефан Лончар. Во втором Владимир Хубулов довел счет до разгромного.

Форвард тольяттинцев Артем Дзюба вышел на замену на 64-й минуте. Новичок «Химок» Георгий Джикия не попал в заявку на матч.

«Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию поединка.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. «Химки» занимают 14--е место, имея в активе шесть баллов.

Ранее были раскрыты подробности контракта Дзюбы с «Акроном».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами