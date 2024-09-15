«Акрон» Дзюбы разгромил «Химки» Джикии в матче РПЛ

Тольяттинский «Акрон» обыграл подмосковные «Химки» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0. Под занавес первого тайма за тольяттинскую команду отличились Солтмурад Бакаев и Стефан Лончар. Во втором Владимир Хубулов довел счет до разгромного.

Форвард тольяттинцев Артем Дзюба вышел на замену на 64-й минуте. Новичок «Химок» Георгий Джикия не попал в заявку на матч.

«Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию поединка.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. «Химки» занимают 14--е место, имея в активе шесть баллов.

Ранее были раскрыты подробности контракта Дзюбы с «Акроном».