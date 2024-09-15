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Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Пилот «Макларена» Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

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Bernadett Szabo/Reuters

Пилот команды «Формулы-1» «Макларен» Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Баку.

Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», который уступил Пиастри 10,910 секунды. Джордж Рассел из «Мерседеса» замкнул тройку лидеров (+31,328).

На последнем круге борьба за подиум шла между Карлосом Сайнсом и Серхио Пересом, но они столкнулись и разбили машины, не сумев доехать до финиша.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В квалификации гран-при Азербайджана он стал шестым (+0.658). Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

По итогам квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1» был дисквалифицирован пилот «Альпин» Пьер Гасли.

«Технический делегат сообщил, что автомобиль Гасли превысил допустимый расход топлива в 100 кг/ч на последнем быстром круге второго сегмента квалификации», — было указано в заявлении.

Ранее Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана.

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