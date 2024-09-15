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Комментатор Орлов восхитился ЦСКА после поражения от «Зенита»

Комментатор Орлов назвал фантастическим прессинг ЦСКА в матче с «Зенитом»

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Ирина Мотина/РИА Новости

Известный российский комментатор Геннадий Орлов восхитился игрой московского ЦСКА после поражения от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив прессинг армейцев. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Прессинг ЦСКА был просто фантастическим! Армейцы дышать не давали подопечным Семака! Бразильцам пришлось непросто при выходе в атаку. Да, где-то красно-синие действовали на грани фола (например, Мусаев), но таков современный футбол. «Зенит» с таким давлением в нашем чемпионате еще не сталкивался», — заявил Орлов.

14 сентября «Зенит» обыграл ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

«Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. ЦСКА идет на пятом месте, набрав за восемь туров 13 очков.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится в тот же день, но начнется матч в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, чего не хватило ЦСКА в матче с «Зенитом».

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