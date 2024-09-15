Дзюбу назвали лучшим форвардом в истории российского футбола

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман выразил надежду, что форвард после перехода в тольяттинский «Акрон» продолжит удивлять. Его слова приводит Sport24.

«Еще Артем хочет доказать самому себе, что еще есть порох в пороховницах. Хотя, глобально, Дзюба всем давно все доказал. На данный момент Артем — лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания. Но к этому Артему не привыкать», — заявил Гольдман.

Официально о переходе было объявлено в последний день летнего трансфертного окна в России — 12 сентября.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее Дзюба рассказал о ходе переговоров с «Акроном».