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Сборную Англии могут не допустить до чемпионата Европы — 2028

Сборную Англии по футболу могут отстранить от чемпионата Европы 2028 года

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Angelika Warmuth/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить Англию от участия в следующем чемпионате Европы по футболу, который пройдет в 2028 году, из-за вмешательства политики в спорт. Об этом сообщает издание The Times.

Причиной для отстранения национальной команды от турнира под эгидой УЕФА может послужить возможное появление независимого футбольного регулятора, концепция которого была предложена главными политическими партиями Великобритании. Задачей этого регулятора станет надзор за английскими клубами и их владельцами, проверка системы лицензирования.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис уже отправил письмо Лизе Нэнди, являющейся министром культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании. Сутью претензии стал тот факт, что правительство не должно вмешиваться в развитие футбола.

Сборная Англии на чемпионате Европы в 2024 году дошла до финала, где проиграла национальной команде Испании. Это поражение в финале европейского первенства стало вторым подряд для команды. На Евро-2020, который прошел летом 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, Англия в серии послематчевых пенальти проиграла Италии.

Ранее стало известно, когда рассмотрят вопрос допуска сборных России по футболу.

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