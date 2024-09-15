Плющенко обвинил Казахстан в уходе сменившей гражданство фигуристки

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что представители Федерации фигурного катания Казахстана в ситуации с неожиданным переходом Софьи Самоделкиной к другому тренеру поступили некрасиво. Его слова приводит РИА Новости.

«Оно (решение) стало просто шоком. Все было сделано очень некрасиво. Повлиять на это решение мы не могли. Будем учиться и в следующий раз поступим умнее, работая с зарубежными фигуристками. Всегда хочется доверять людям и работать с душой, но далеко не всегда это ценят», — сказал Плющенко.

О том, что Самоделкина ушла от Плющенко по решению казахстанской Федерации, стало известно 8 сентября.

17 июля Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана. 17-летняя фигуристка набрала за две программы 161,43 балла.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Ранее в США назвали условия приезда сменившей гражданство Самоделкиной.