Пилота Гасли дисквалифицировали по итогам квалификации Гран-при Азербайджана

Пилот «Альпин» Пьер Гасли был дисквалифицирован по итогам квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Об этом сообщает официальный сайт «Формулы-1».

В гонке он будет стартовать с конца стартовой решетки, хотя он показал 13-й результат.

«Технический делегат сообщил, что автомобиль Гасли превысил допустимый расход топлива в 100 кг/ч на последнем быстром круге второго сегмента квалификации», — говорится в заявлении.

Победу в квалификации одержал пилот итальянской скудерии «Феррари» Шарль Леклер.

Гонщик, имеющий гражданство королевства Монако, показал результат 1:41.365. Вторым стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри (+0.321), третьим — партнер Леклера по команде Карлос Сайнс (+0.440).

Второй пилот «Макларена» Ландо Норрис допустил ошибку в первом сегменте квалификации, не смог выйти во второй и остался на 17-й позиции (+2.244).

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В квалификации гран-при Азербайджана он стал шестым (+0.658). Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Гонка на этапе Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане пройдет 15 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на Гран-при Монако произошла серьезная авария, три машины разбились.