Вратарю Колосову посоветовали не спешить с отъездом из НХЛ

Бывший голкипер клубов КХЛ Андрей Гаврилов в интервью Legalbet заявил, что белорусскому вратарю Алексею Колосову, который не попал в список игроков «Филадельфии», допущенных до тренировок, не нужно торопиться покидать НХЛ.

«Я думаю, что ему надо было доехать хотя бы до тренировочного лагеря. Посмотреть и понять, есть ли шанс заиграть в НХЛ. Мне кажется, если бы он присоединился к команде на сборах и понял, что на него не рассчитывают, тогда мог рвать когти обратно в КХЛ», — заявил Гаврилов.

По окончании минувшего сезона Колосов уехал в США, где еще в июне 2023 года подписал контракт с «Филадельфия Флайерз». Однако с «летчиками» он лишь тренировался, при этом проведя два матча в АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии» — «Лихай Вэлли Фантомс». В этих играх команда одержала одну победу, Колосов отразил 88,5% бросков.

Прошедший сезон Колосов на правах аренды провел в минском «Динамо». В составе команды он отыграл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив 104 шайбы и отразив 1020 бросков. Также он принял участие в шести матчах Кубка Гагарина, его коэффициент надежности в этих встречах составил 2.21.

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