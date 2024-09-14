Вендел рассказал, как приняли Соболева в «Зените»

Футболист петербургского «Зенита» бразилец Вендел заявил, что команда хорошо приняла новичка нападающего Александра Соболева. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Саша — хороший парень. Команда хорошо его приняла. Как и любого человека, который приходит к нам», — заявил Вендел.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0.

Во встрече, которая прошла 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена», единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок петербуржцев аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

Таким образом, сине-бело-голубые вернулись на первую строчку в турнирной таблице — теперь в их активе 20 очков после восьми матчей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Сергей Семак объяснил появление Соболева в стартовом составе на матч с ЦСКА.