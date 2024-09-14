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Российская фигуристка рассказала о подготовке к сезону

Косторная: были трудные моменты, межсезонье легко не проходит никогда

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала о том, как проходит подготовка к новому сезону. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Были сложности в подготовке, травмы. Межсезонье легко не проходит никогда. Никак не синхронизируемся. Конечно, это мешает подготовке. Но и полезные моменты были», — заявила Косторная.

На контрольных прокатах, проходящих в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября, спортсмены национальной сборной впервые предоставляют короткие и произвольные программы, с которыми будут выступать в сезоне. По итогам контрольных прокатов происходит распределение по этапам Гран-при.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не сможет посетить контрольные прокаты сборной России.

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