Раскрыты подробности контракта Дзюбы с «Акроном»

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что контракт форварда Артема Дзюбы с тольяттинским «Акроном» рассчитан ровно на год, передает Sport24.

«Контракт Артема рассчитан до конца сезона без дополнительных опций», — сказал Гольдман.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

В следующем матче чемпионата России «Акрон» сыграет с подмосковными «Химками». Матч состоится 15 сентября.

Ранее Дзюбе предрекли ноль забитых мячей за «Акрон».