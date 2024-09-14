Дзюбе предрекли ноль забитых мячей за «Акрон»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что Дзюба забьет ноль мячей за тольяттинский «Акрон», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Он уже давно не в форме. Ему пора на покой, писать мемуары. Вот там у него конкурентов не будет», — заявил Пономарев.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

В следующем матче чемпионата России «Акрон» сыграет с подмосковными «Химками». Матч состоится 15 сентября.

Ранее Дзюба рассказал о ходе переговоров с «Акроном».