Глава РЖД выдвинут на пост президента объединенной федерации гимнастики

Министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру главы РЖД Олега Белозерова на пост главы объединенной федерации гимнастики, передает РИА Новости.

«Мы работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека», — заявил Дегтярев, отметив, что давно знает Белозерова.

В сентябре 2024 года руководящие органы Федерации прыжков на батуте России, Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики решили объединиться в Федерацию гимнастики России.

«Я сделаю все, чтобы наши спортсмены чувствовали поддержку президента. Сделаю все для гимнастики», — заявил Белозеров.

Также Белозеров заявил, что спортивная и художественная гимнастика — базовые российские виды спорта.

Ранее олимпийский чемпион Артур Далалоян раскрыл, почему снялся с соревнований.