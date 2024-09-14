С «Манчестер Сити» могут снять до 100 очков в АПЛ

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр заявил, что с «Манчестер Сити» могут снять до 100 очков в Английской премьер-лиги (АПЛ) за нарушение 115 финансовых правил, передает Daily Mail.

«Можно предположить, что клуб лишится от 60 до 100 очков, что окажется достаточным для его вылета из АПЛ», — сказал Магуайр.

«Манчестер Сити» обвиняются в нарушении финансовых правил в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

Горожане стали чемпионом АПЛ в четвертый раз подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 балл. На втором месте расположился лондонский «Арсенал», набрав 89 очков, замкнул тройку лучших «Ливерпуль», из которого после завершения сезона ушел главный тренер Юрген Клопп — в их активе 82 очка.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» в трех турах девять очков и идет на первом месте в таблице. «Ливерпуль» отстает от «Сити» по дополнительным показателям.

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