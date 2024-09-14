Резидент Comedy Club недоволен приходом Соболева в «Зенит»

Резидент Comedy Club и болельщик «Зенита» Антон «Бандерас» Иванов признался, что недоволен трансфером Александра Соболева из московского «Спартака» в клуб с берегов Невы, передает «Спорт-Экспресс».

«Все-таки он замечен в некоторых таких, наверное, антизенитовских вещах. С другой стороны, есть и положительный момент. Теперь ему есть что доказывать», — сказал Иванов.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее партнер Соболева по «Зениту» рассказал об их взаимоотношениях после драки.