Футболист сборной России о Вьетнаме: не самый сильный соперник

Нападающий сборной России Дмитрий Воробьев заявил, что сборная Вьетнама, которую россияне обыграли со счетом 3:0 в товарищеском матче, является не самым сильным соперником, передает пресс-служба московского «Локомотива».

«Если сравнивать с европейскими сборными, то, конечно, не самый сильный соперник. Но мы играем с теми, с кем есть возможность. Они смотрелись достойно», — сказал Воробьев.

Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее матч сборной России во Вьетнаме был остановлен из-за погоды.