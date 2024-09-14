Семин о переходе Джикии в «Химки»: ему придется приложить большие усилия

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о переходе Георгия Джикии в подмосковные «Химки», отметив, что футболисту надо приложить усилия, чтобы восстановить оптимальные кондиции, передает Metaratings.ru.

«Хорошо, что он нашел команду. Надо играть, а Джикия это может. Конечно, ему придется приложить большие усилия, чтобы восстановить свои оптимальные кондиции», — сказал Семин.

30-летний игрок выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

Ранее легенда «Спартака» поздравил «Химки» с подписанием Джикии.