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Легенда «Спартака» поздравил «Химки» с подписанием Джикии

Экс-футболист Кавазашвили считает Джикию хорошим приобретением для «Химок»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Переход бывшего капитана московского «Спартака» Георгия Джикии в «Химки» является очень хорошим приобретением для подмосковного клуба. Уверенность в этом в комментарии порталу Legalbet выразил бывший вратарь красно-белых и сборной СССР Анзор Кавазашвили.

«Он же грузин по натуре, но родился он в Подмосковье, поэтому вырос по-русски. Но у него осталось грузинское: любовь к людям, доброта, оказание поддержки и помощи. Плюс русская жилка: работать, достигать цели и бороться до конца. У него все есть. Поздравляю «Химки»! Это будет лидер команды», — убежден Кавазашвили.

Специалист обратил внимание на то, что Джикии не придется далеко уезжать от Москвы. Кавазашвили подчеркнул, что у Джикии есть опыт, и он является грамотным и техничным игроком, который понимает позиционную игру, знает, когда страховать и подключаться к атакам.

При этом эксперт указал, что защитнику понадобится порядка полугода, чтобы набрать игровую форму, поскольку он долго не имел практики, в том числе в последний сезон за «Спартак». Потому, по мнению Кавазашвили, не стоит сразу ждать от Джикии больших результатов.

Ранее экс-игрок «Спартака» Комбаров назвал полузащитника Барко лидером команды.

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