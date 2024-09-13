В РУСАДА назвали фейком статью о сокрытии заключения в деле Валиевой

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что статья о сокрытии экспертизы, которая могла бы стать аргументом в деле фигуристки Камилы Валиевой является фейком. Об этом сообщает ТАСС.

«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком», — заявила Логинова.

Также она рассказала, что стандарт по тестированию обязывает обеспечить конфиденциальность и независимость информации.

«Если верить вчерашней публикации, то в отношении некоторых персон нужно провести разбирательство», — добавила она.

12 сентября сообщалось, что оправдывающее заключение по делу Валиевой исчезло до суда.

Бывший директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Марсьяль Сожи, привлеченный РУСАДА к делу спортсменки, провел эксперимент. Он установил, что таблетка действительно могла попасть в организм таким образом, как утверждает сторона Валиевой — через приготовленный ее дедушкой десерт. Это заключение могло бы стать весомым аргументом в пользу россиянки.

Ранее дело Валиевой назвали заговором против российского спорта.