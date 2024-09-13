Бывший вратарь «Зенита» считает, что Соболеву понадобится время в команде

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что нападающему сине-бело-голубых Александру Соболеву потребуется время, чтобы стать своим в команде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Переход в «Зенит» может стать важным шагом в карьере Соболева. Конечно, он будет стремиться завоевать симпатии болельщиков. Но нужно время и многое будет зависеть от игры самого Соболева», — заявил Малафеев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее была названа причина, по которой «Зенит» купил Соболева.