Жена Карпина рассказала о ссоре с тренером из-за Ольги Бузовой

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, призналась, что ссоры в их семье носят комичный характер, и вспомнила, как они поругались из-за Ольги Бузовой. Ее слова приводит Sport24.

«Мы сидели с близкими друзьями, и речь зашла об успехе Бузовой — как так вообще вышло? В процессе обсуждения мы переругались вдребезги, а через несколько часов уже смеялись. Мы все время говорим: «Дай бог нам всю жизнь ругаться из-за Оли Бузовой, а не из-за серьезных тем», — заявила Карпина.

В июне 2017 года Карпины сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го в семье появилась еще одна девочка, Александра.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее жена Карпина назвала Сергея Семака самым слабым тренером.