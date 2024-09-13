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Комик Косицын назвал имя самого техничного игрока «Спартака»

Комик Косицын назвал Титова самым техничным игроком «Спартака»

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roman_kositsyn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский стендап-комик Роман Косицын, принявший 11 сентября участие в гала-матче в честь 10-летней годовщины открытия клубного стадиона, в интервью «Газете.Ru» заявил, что был поражен техникой и футбольным интеллектом экс-нападающего красно-белых Егора Титова.

«Выйти на поле в футболке «Спартака» — это что-то невероятное, я все еще думаю, что это был сон. На поле Егор Ильич был вне конкуренции, это просто сумасшествие какое-то. Здесь не то, что человек с мячом на «ты» — здесь сам мяч к нему на «вы» обращается. Эмоции просто зашкаливающие, супер!» — заявил Косицын.

В честь юбилея со дня открытия «Лукойл Арены» (с 2014 по 2023 носившей имя «Открытие Арена», — прим. «Газеты.Ru») «Спартак» устроил шоу-матч. На поле вышли две команды под руководством Олега Романцева (самый титулованный тренер в истории команды) и Деяна Станковича (нынешний наставник клуба). В составах сыграли именитые футболисты, которые ранее выступали за клуб. Победа досталась команде Романцева со счетом 3:2.

15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее стала известна главная проблема «Зенита».

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