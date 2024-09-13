Жена Карпина рассказала, что ее удивляет в муже

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, призналась, что ее удивляет энергичность супруга. Ее слова приводит Sport24.

«Я иногда смеюсь: «Когда ты уже станешь нормальным 55-летним мужиком?» Когда мы уезжаем с какого-нибудь праздника в 4 утра, мне приходится его чуть ли не силком тянуть. Я уже хочу спать, а он просто непотопляемый. Готов общаться с друзьями до утра», — поделилась Карпина.

В июне 2017 года Карпины сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го в семье появилась еще одна девочка, Александра.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее жена Карпина назвала Сергея Семака самым слабым тренером.