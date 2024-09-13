«Мы взяли футболиста, а не шпиона»: в «Сьоне» высказались о Миранчуке

Спортивный директор «Сьона» Бартоломеу Константин высказался о переходе российского полузащитника Антона Миранчука в российский клуб, отметив, что игрока взяли в статусе свободного агента. Его слова приводит Blick.

«Подчеркиваю, Антон был свободным агентом, мы не платили трансферную сумму российскому клубу. И мы взяли футболиста, который приходит делать свою работу, а не шпиона! Антон — парень с ценностями. Мы изучали его характер, его личность. Он совершенно нейтрален, здесь нет никаких проблем», — заявил он.

Российский футболист подписал контракт с швейцарским клубом в качестве свободного агента. Его контракт с московским «Локомотивом» истек летом 2024 года, и Миранчук отказался его продлевать. Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер.

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста. «Чемпионат.com» сообщил, что зарплата игрока составит €1,2 млн в год.

В составе московского «Локомотива» Миранчук сумел одержать победу в Российской премьер-лиге и трижды стать обладателем Кубка страны.

Ранее бывший тренер назвал проблему, с которой может столкнуться Миранчук в Швейцарии.