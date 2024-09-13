«У меня одна мечта»: жена Карпина заявила, что его дочь скучает по отцу

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, поделилась, что их дочь Дарья очень скучает по отцу. Ее слова приводит Sport24.

«Сборная улетела во Вьетнам, а у дочки Даши 4 сентября был день рождения, ей исполнилось шесть. Я спросила: «Что ты хочешь в подарок»? А она ответила: «У меня одна мечта — чтобы приехал папа». Детям тяжело понять, почему папа постоянно на работе», — заявила Карпина.

В июне 2017 года Карпины сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го в семье появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее жена Карпина назвала Сергея Семака самым слабым тренером.