В WADA ответили на информацию об исчезнувшем заключении, оправдывающем Валиеву

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на статью Associated Press, в которой указано, что руководство международной организации скрыло заключение эксперта, который подтвердил, что версия российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании допинга в ее организм может быть правдой. В WADA отметили, что опубликованный материал содержит ряд неточностей, заявление приводит ТАСС.

«Эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом», — указано в заявлении.

Бывший директор WADA Марсьяль Сожи, привлеченный Российским антидопинговым агентством к делу спортсменки, провел эксперимент и выяснил, что препарат действительно мог попасть в организм фигуристки случайно.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее в Госдуме заявили о «политическом заказе» в деле фигуристки Валиевой.