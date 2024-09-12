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В матче «Динамо» и «Спартака» ожидают много голов

Экс-футболист Масалитин: жду много голов от игры «Спартака» в Махачкале

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время своей игровой карьеры выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором в Махачкале «Динамо» примет московский «Спартак», который уже обыгрывало в Кубке страны.

«Не думаю, что будет тяжелый матч. Будет принципиальная игра. Думаю, будет много забитых голов. По последним играм у «Динамо» есть проблемы. Жду хорошей игры и результативной встречи», — считает Масалитин.

Махачкалинское «Динамо» дебютирует в нынешнем сезоне в чемпионате Российской премьер-лиги. При этом команды уже встречались в Москве в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором динамовцы победили со счетом 1:0 благодаря реализованному одиннадцатиметровому. «Спартак» в данный момент занимает в турнирной таблице РПЛ четвертое место, набрав 14 очков в семи проведенных встречах, тогда как «Динамо» располагается на девятой строчке с девятью набранными баллами.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба стал игроком «Акрона».

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